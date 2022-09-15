Російські військові продовжують завдавати ракетних ударів по критичній інфраструктурі нашої держави. Цього разу ворог влучив у Карачунівську дамбу, що спричинило підтоплення понад 100 будинків і ділянок.

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Дамбу довелося двічі підривати

Як зазначив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, упродовж ночі ліквідовували величезну аварію на дамбі. Вона сталася внаслідок вчорашніх "прильотів". Коли російські військові випустили по місту ракети типу "Кинджал" та "Іскандер".

Вночі проводили цілу низку необхідних заходів: починаючи двома підривами дамби у районі Чорногорки, щоб збільшити пропускну здатність, закінчуючи інженерними роботами,

– підкреслив Вілкул.

Він також зауважив, що наразі тривають роботи з ліквідації наслідків аварії. Сам потік води, станом на ранок, знизився. А рівень води, де зафіксували підтоплення, почав спадати. Загалом відомо, що підтоплень зазнали 112 приватних будинків, а також дачних ділянок.

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Відповідну інформацію підтвердив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він зауважив, що на різних ділянках річки Інгулець вода піднялася від 1 до майже 2 метрів. Наразі відомо, що її рівень вдалося опустити на 13 сантиметрів, і цей процес триває.



У Кривому Розі усувають наслідки ракетного обстрілу по дамбі / Фото з телеграма Резніченка



У Кривому Розі усувають наслідки ракетного обстрілу по дамбі / Фото з телеграма Резніченка

Крім того, зазначив глава ОВА, пошкоджень зазнали водоводи. Наприклад, у Софіївській громаді без водопостачання залишилися близько 5 тисяч людей. Наразі там тривають відновлювальні роботи.

Ворог обстріляв Запоріжжя

Зранку стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це розповів секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він зауважив, що "приліт" стався поблизу інфраструктурного підприємства. Вибуховою хвилею повибивало шибки. Також зникло світло. Наразі інформації щодо постраждалих не надходило.

Утім, достеменно не можна сказати, коли саме стався "приліт". Куртєв не уточняв, а повітряні тривоги в області лунали цієї ночі та зранку щонайменше тричі – об 00:04, 02:00 та об 05:59. Єдине припущення можна зробити, ґрунтуючись на дані з телеграм-каналу monitor. У ньому повідомили, що об 02:03 у Запоріжжі пролунав вибух.

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