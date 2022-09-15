Успішний контрнаступ ЗСУ не дає спокою росіянам. Тож вони продовжують бити ракетами по території нашої держави. Цього разу "прильоти" зафіксували у Запоріжжі.

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Ракета впала поблизу підприємства

Як зауважив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, місто вкотре зазнало атаки з боку ворога. Відомо, що "приліт" зафіксували неподалік інфраструктурного підприємства. Внаслідок цього повилітали шибки. Крім того, зникло світло через пошкодження, яких завдав ворожий снаряд.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Водночас достеменно невідомо, коли сталася ракетна атака. Нагадаємо, що упродовж цієї ночі сирени у Запоріжжі лунали об 00:04, 02:00, 05:59. Але можемо припустити, що це сталося об 02:03, коли в телеграм-каналі monitor повідомили про вибухи у місті.

Запоріжжя обстріляли й напередодні

14 вересня Куртєв розповів, що мешканці деяких районів Запоріжжя чули гучні звуки. Сталося це під час повітряної тривоги. І, як з'ясувалося згодом, джерелом цього гулу були ракетні удари за межами обласного центру.

Як зауважив секретар міської ради, у самому місті було спокійно. Водночас він попрохав мешканців області зберігати спокій і ні в якому разі не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу.

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух тоді надав додаткові відомості. Він зауважив, що ворог поцілив двома ракетами по передмістю. Тоді, за попередньою інформацією, минулося без жертв. Власне, він і підтвердив, що гучними звуками були саме ці удари, завдані російськими військовими.

По Кривому Рогу випустили 7 ракет

Нагадаємо, що 14 вересня російські військові завдали масованого ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти випустили зі стратегічної авіації 7 снарядів, які влучили у Карачунівську дамбу. Внаслідок цього гідротехнічна споруда зазнала серйозних пошкоджень.

Як зауважив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, це був черговий терористичний акт. Окупанти навмисне спробували створити надзвичайну ситуацію у Кривому Розі, підкреслив він. На думку заступника, ворог переслідує одну ціль: змусити українців панікувати, але громадяни нашої країни замість цього просто ще більше ненавидять росіян.

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