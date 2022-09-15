Успешное контрнаступление ВСУ не дает покоя россиянам. Так что они продолжают бить ракетами по территории нашего государства. В этот раз "прилеты" зафиксировали в Запорожье.

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Ракета упала вблизи предприятия

Как отметил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, город в очередной раз подвергся атаке со стороны врага. Известно, что "прилет" зафиксировали недалеко от инфраструктурного предприятия. В результате этого вылетели стекла. Кроме того, исчез свет из-за повреждений, нанесенных вражеским снарядом.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В то же время неизвестно, когда произошла ракетная атака. Напомним, что в эту ночь сирены в Запорожье звучали в 00:04, 02:00, 05:59. Но мы можем предположить, что это произошло в 02:03, когда в телеграм-канале monitor сообщили о взрывах в городе.

Запорожье обстреляли и накануне

14 сентября Куртев рассказал, что жители некоторых районов Запорожья слышали громкие звуки. Произошло это во время воздушной тревоги. И, как выяснилось впоследствии, источником этого гула были ракетные удары за пределами областного центра.

Как заметил секретарь городского совета, в самом городе было спокойно. В то же время, он попросил жителей области сохранять спокойствие и ни в коем случае не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух тогда предоставил дополнительные сведения. Он заметил, что враг попал двумя ракетами по пригороду. Тогда, по предварительной информации, обошлось без жертв. По сути, он и подтвердил, что громкими звуками были именно эти удары, нанесенные российскими военными.

По Кривому Рогу выпустили 7 ракет

Напомним, что 14 сентября российские военные нанесли массированный ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты выпустили из стратегической авиации 7 снарядов, попавших в Карачуновскую дамбу. В результате этого гидротехническое сооружение получило серьезные повреждения.

Как отметил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, это был очередной террористический акт. Оккупанты намеренно попытались создать чрезвычайную ситуацию в Кривом Роге, подчеркнул он. По мнению зама, враг преследует одну цель: заставить украинцев паниковать, но граждане нашей страны вместо этого просто еще больше ненавидят россиян.

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