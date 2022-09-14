Удары по Кривому Рогу россия нанесла во время повторной масштабной воздушной тревоги. Она началась около 17:00.

Заметьте После взрывов в Кривом Роге в некоторых районах исчезла вода: люди начали атаковать магазины

Подробности от ОВА

В ОВА заявили, что россия ударила по городу 7 ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации. Оккупанты попали по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Зафиксировали серьезные повреждения гидротехнических сооружений.

Детали от ОП

Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя Офиса Президента – заявил, что россия совершила террористический акт против конкретного города.

В Кривой Рог сегодня прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет. Сегодня русские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна – попытка создать чрезвычайную ситуацию,

– заявил Тимошенко.

Он добавил, что оккупантам безразлично: останутся ли люди без воды, или город окажется в воде. Оккупантам нужна паника украинцев. Тогда становится тяжело принимать решение. Тимошенко подчеркнул, что именно поэтому украинцы не паникуют.

На вечер 14 сентября службы ликвидируют последствия ракетных ударов. Работу на месте координирует военная администрация.

К счастью, пострадавших нет.

Уровень воды в реке Ингулец резко повысился

СМИ сообщили, что из-за ракетных ударов уровень воды в реке Ингулец резко повысился. Местные телеграм-каналы публикуют соответствующие кадры.

В реке Ингулец резко повысился уровень воды: смотрите видео

Подача воды уже началась

Александр Вилкул впоследствии сообщил, что ситуация – контролируемая. Подача воды уже началась.

По Кривому Рогу выпустили 7 крылатых ракет: смотрите видео