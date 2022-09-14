Удари по Кривому Розі росія завдала під час повторної масштабної повітряної тривоги. Вона розпочалася близько 17:00.

Зауважте Після вибухів у Кривому Розі в деяких районах зникла вода: люди почали атакувати магазини

Деталі від ОВА

В ОВА заявили, що росія вдарила по місту 7 ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Окупанти поцілили по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури. Зафіксували серйозні пошкодження гідротехнічних споруд.

Деталі від ОП

Кирило Тимошенко – заступник керівника Офісу Президента – заявив, що росія скоїла терористичний акт проти конкретного міста.

Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію,

– заявив Тимошенко.

Він додав, що окупантам байдуже: чи люди залишаться без води, чи місто опиниться у воді. Окупантам потрібна паніка українців. Тоді стає важко приймати рішення. Тимошенко наголосив, що саме тому українці не панікують.

Станом на вечір 14 вересня служби ліквідовують наслідки ракетних ударів. Роботу на місці координує військова адміністрація.

На щастя, постраждалих немає.

Рівень води у річці Інгулець різко підвищився

ЗМІ повідомили, що через ракетні удари рівень води у річці Інгулець різко підвищився. Місцеві телеграм-канали публікують відповідні кадри.

У річці Інгулець різко підвищився рівень води: дивіться відео

Подача води вже почалася

Олександр Вілкул згодом повідомив, ситуація – контрольована. Подача води вже почалася.

Зауважте – По Кривому Розі випустили 7 крилатих ракет: дивіться відео