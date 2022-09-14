Жители областного центра слышали взрывы за городом. Об этом рассказал городской голова Анатолий Куртев.

Интересно "Время нанести финальный удар": В ОП назвали 4 фактора необходимые, чтобы выгнать россию из Украины

Недалеко от Запорожья слышали мощные взрывы

Куртев рассказал, что громкие звуки, которые слышали жители некоторых районов Запорожья во время воздушной тревоги – это эхо взрывов, произошедших за городом.

В самом Запорожье сейчас спокойно. Дополнительная информация уточняется. В который раз п ризываю всех сохранять спокойствие и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги,

– добавил мэр.

В свою очередь, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что российские оккупанты попали двумя ракетами по пригороду областного центра.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Именно громкие звуки этих прилетов будто недавно слышны в Запорожье. Соблюдаем правила воздушной тревоги, они спасают жизнь", – заметил глава ОВА.

Обратите внимание! Обстрел произошел во время воздушной тревоги, объявленной около 17:00. Также взрывы прогремели в Кривом Роге – оккупанты также запустили по городу несколько ракет.

Стоит посмотреть – ВСУ могут получить новое оружие для разгрома армии россии: видео