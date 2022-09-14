Жителі обласного центру чули вибухи за містом. Про це розповів міський голова Анатолій Куртєв.

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Неподалік Запоріжжя чули потужні вибухи

Куртєв розповів, що гучні звуки, які чули жителі деяких районів Запоріжжя під час повітряної тривоги – це відлуння вибухів, що сталися за містом.

У самому Запоріжжі зараз спокійно. Додаткова інформація уточнюється. Вкотре закликаю всіх зберігати спокій та не нехтувати сигналами повітряної тривоги,

– додав мер.

Своєю чергою, очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів, що російські окупанти поцілили двома ракетами по передмістю обласного центру.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Саме гучні звуки цих прильотів будо нещодавно чутно в Запоріжжі. Дотримуємось правил повітряної тривоги, вони рятують життя", – зауважив голова ОВА.

Зверніть увагу! Обстріл трапився під час повітряної тривоги, яку оголосили близько 17:00. Також вибухи пролунали у Кривому Розі – окупанти також запустили по місту кілька ракет.

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