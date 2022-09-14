Подоляк закликав світ надати Україні більше зброї

Українські військові докладають максимальних зусиль, щоб вигнати російських окупантів. Однак у цьому їм потрібна допомога.

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За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, мовиться про:

реактивні системи залпового вогню MLRS, які допоможуть зруйнувати логістику у тилу ворога;

танки та БТРи за допомогою яких ЗСУ звільнятимуть території;

ППО для захисту критичної інфраструктури;

безпілотники, щоб наводити удари.

Час завдати фінального удару по Імперії Зла,

– наголосив Подоляк.

Напередодні політик казав, що звільнення Донецька чи Луганська викличе ефект доміно. Це призведе до політичної дестабілізації у росії. Саме тому Збройним Силам України потрібно ще більше зброї.

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