Подоляк закликав світ надати Україні більше зброї
Українські військові докладають максимальних зусиль, щоб вигнати російських окупантів. Однак у цьому їм потрібна допомога.
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За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, мовиться про:
- реактивні системи залпового вогню MLRS, які допоможуть зруйнувати логістику у тилу ворога;
- танки та БТРи за допомогою яких ЗСУ звільнятимуть території;
- ППО для захисту критичної інфраструктури;
- безпілотники, щоб наводити удари.
Час завдати фінального удару по Імперії Зла,
– наголосив Подоляк.
Напередодні політик казав, що звільнення Донецька чи Луганська викличе ефект доміно. Це призведе до політичної дестабілізації у росії. Саме тому Збройним Силам України потрібно ще більше зброї.
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