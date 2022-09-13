За даними 24 каналу з джерел у розвідці, 11 вересня стало відомо про те, що українські захисники, ймовірно, зайшли у Донецький аеропорт. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що деокупація Луганська чи Донецька означатиме повну поразку росії.

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Крах російського фронту

За словами радника ОП, звільнення окупованих з 2014 року обласних міст обвалить ворожий фронт.

Звільнення Луганська чи Донецька спричинить ефект доміно, обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у ворожій державі,

– написав Подоляк.

Однак варто сказати, що у загарбників і зараз паніка через контрнаступ ЗСУ. Нещодавно Олексій Аретович заявив, що російські підрозділи ледь не почали війну між собою.

Також радник ОП коротко написав, що "потрібна зброя".

Більше зброї – надійніший захист

Вочевидь, через розпач та постійні поразки, окупанти вирішили атакувати об'єкти критичної інфраструктури, що обслуговують цивільне населення. 11 вересня у кількох областях України зникло світло через влучання у Харківську ТЕЦ. Тому Михайло Подоляк зазначив, що потрібно підготувати системи протиповітряної оборони, адже росія воюватиме з мирними громадянами.

Остання інформація про постачання зброї для України

Цивілізована частина світу продовжує підтримувати України, зокрема збройно:

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