За даними 24 каналу з джерел у розвідці, 11 вересня стало відомо про те, що українські захисники, ймовірно, зайшли у Донецький аеропорт. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що деокупація Луганська чи Донецька означатиме повну поразку росії.
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Крах російського фронту
За словами радника ОП, звільнення окупованих з 2014 року обласних міст обвалить ворожий фронт.
Звільнення Луганська чи Донецька спричинить ефект доміно, обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у ворожій державі,
– написав Подоляк.
Однак варто сказати, що у загарбників і зараз паніка через контрнаступ ЗСУ. Нещодавно Олексій Аретович заявив, що російські підрозділи ледь не почали війну між собою.
Також радник ОП коротко написав, що "потрібна зброя".
Більше зброї – надійніший захист
Вочевидь, через розпач та постійні поразки, окупанти вирішили атакувати об'єкти критичної інфраструктури, що обслуговують цивільне населення. 11 вересня у кількох областях України зникло світло через влучання у Харківську ТЕЦ. Тому Михайло Подоляк зазначив, що потрібно підготувати системи протиповітряної оборони, адже росія воюватиме з мирними громадянами.
Остання інформація про постачання зброї для України
Цивілізована частина світу продовжує підтримувати України, зокрема збройно:
- у Посольстві Німеччини розповіли про терміни передання нашій державі установок IRIS-T;
- Польща запропонувала європейським країнам купувати в них Krab, а після цього відправляти цю зброю ЗСУ;
- Також Володимир Зеленський зустрічався з директором турецького заводу з виробництва Bayraktar, щоб обговорити будівництво такого ж підприємства на території України.
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