Загальна площа заводу Baykar в Україні буде понад 30 000 квадратних метрів. Водночас кількість українських фахівців має скласти понад 300 людей.

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Як виглядатиме завод Baykar

Турецька компанія здійснює доволі потужну інвестицію в Україну та не планує скасовувати плани на створення заводу через війну. Зазначається, що у центрі Baykar вестимуть не тільки розробку, але і виробництво дронів.

На одному з макетів, які отримав Defense Express, була помічена нова не анонсована розробка БПЛА, скоріше за все, майбутнього Bayraktar TB4.



Макет виробничої ділянки Baykar / Defence Express



Завод Baykar в Україні / Defence Express



Як виглядатиме центр розробки дронів / Defence Express

Що саме планують виробляти на заводі

У центрі Baykar створюватимуть важкий ударний безпілотник Bayraktar Akıncı, безпілотний винищувач Kızılelma та Bayraktar TB2.

Зазначимо, що дрони Akıncı та Kızılelma використовують українські двигуни. Мовиться про МС-500 та АІ-450 для Akıncı. Вибір двигуна залежить від клієнта, який може обрати або потужніший, або економніший двигун. Водночас дрон Kızılelma вже є безпілотним винищувачем. Він використовує двигун АІ-25. Також безпілотник може виконувати весь спектр завдань з ураження повітряних та наземних цілей.

Напередодні Зеленський зустрівся з гендиректором виробника Bayraktar

Президент України Володимир Зеленський у Києві прийняв Халука Байрактара, гендиректора турецької компанії. Під час зустрічі сторони порушили питання подальшої співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії.

Зеленський і Байрактар обговорили деталі будівництва заводу Baykar в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей.

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