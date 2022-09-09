Зеленський нагородив Байрактара

Під час зустрічі сторони порушили питання подальшої співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії.

До речі Три безпілотники Bayraktar, на які збирав Притула, вже доставили в Україну

Також Зеленський і Байрактар обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей.

Президент вручив Байрактару орден "За заслуги" І ступеня, високо оцінивши внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності ЗСУ.

Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією,
– сказав Зеленський.

Додамо, що Байрактар вручив Зеленському вишиту сорочку, на якій вишитий безпілотник.

Зеленський нагородив Байрактара: відео

Що відомо про завод "Байрактар" в Україні

  • Ще до вторгнення росії міністр оборони Олексій Резніков анонсував, що в Україні збудують завод Bayraktar і навчальний центр пілотів. Резніков заявляв, що Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган мали підписати угоду про співпрацю у сфері військових технологій.
  • Вторгнення росії, на жаль, відтермінувала відкриття заводу. Посол України в Туреччині Василь Боднар наголосив, що плани щодо відкриття заводу не змінилися попри війну.
  • Турецька компанія Baykar має намір створити в Україні новий безпілотний винищувач. Гендиректор Baykar Халук Байрактар повідомив, що партнери вже розпочали на території України будівництво фабрики, дослідницького центру та центру передового виробництва.
  • Байрактар зазначив, що хоче, аби на заводі в Україні змогли створювати Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, а також новий Bayraktar KIZILELMA – безпілотний винищувач.
  • Цілком очікувано у росії, де сильно бояться "Байрактарів", пригрозили знищити завод, якого ще немає.
  • Цікаво, що російський диктатор владімір путін попросив у Ердогана про відкриття такого ж заводу в росії. Та виробник Bayraktar запевнив, що ніколи не продаватиме свої безпілотники росії.

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