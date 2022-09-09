Зеленський нагородив Байрактара
Під час зустрічі сторони порушили питання подальшої співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії.
До речі Три безпілотники Bayraktar, на які збирав Притула, вже доставили в Україну
Також Зеленський і Байрактар обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей.
Президент вручив Байрактару орден "За заслуги" І ступеня, високо оцінивши внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності ЗСУ.
Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією,
– сказав Зеленський.
Додамо, що Байрактар вручив Зеленському вишиту сорочку, на якій вишитий безпілотник.
Зеленський нагородив Байрактара: відео
Що відомо про завод "Байрактар" в Україні
- Ще до вторгнення росії міністр оборони Олексій Резніков анонсував, що в Україні збудують завод Bayraktar і навчальний центр пілотів. Резніков заявляв, що Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган мали підписати угоду про співпрацю у сфері військових технологій.
- Вторгнення росії, на жаль, відтермінувала відкриття заводу. Посол України в Туреччині Василь Боднар наголосив, що плани щодо відкриття заводу не змінилися попри війну.
- Турецька компанія Baykar має намір створити в Україні новий безпілотний винищувач. Гендиректор Baykar Халук Байрактар повідомив, що партнери вже розпочали на території України будівництво фабрики, дослідницького центру та центру передового виробництва.
- Байрактар зазначив, що хоче, аби на заводі в Україні змогли створювати Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, а також новий Bayraktar KIZILELMA – безпілотний винищувач.
- Цілком очікувано у росії, де сильно бояться "Байрактарів", пригрозили знищити завод, якого ще немає.
- Цікаво, що російський диктатор владімір путін попросив у Ердогана про відкриття такого ж заводу в росії. Та виробник Bayraktar запевнив, що ніколи не продаватиме свої безпілотники росії.
Вас це може зацікавити – відмінна робота "Байрактара" по ворожій "Акації": дивіться відео