Зеленський нагородив Байрактара

Під час зустрічі сторони порушили питання подальшої співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії.

До речі Три безпілотники Bayraktar, на які збирав Притула, вже доставили в Україну

Також Зеленський і Байрактар обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей.

Президент вручив Байрактару орден "За заслуги" І ступеня, високо оцінивши внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності ЗСУ.

Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією,

– сказав Зеленський.

Додамо, що Байрактар вручив Зеленському вишиту сорочку, на якій вишитий безпілотник.

Зеленський нагородив Байрактара: відео

Що відомо про завод "Байрактар" в Україні

Ще до вторгнення росії міністр оборони Олексій Резніков анонсував, що в Україні збудують завод Bayraktar і навчальний центр пілотів. Резніков заявляв, що Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган мали підписати угоду про співпрацю у сфері військових технологій.

Вторгнення росії, на жаль, відтермінувала відкриття заводу. Посол України в Туреччині Василь Боднар наголосив, що плани щодо відкриття заводу не змінилися попри війну.

Турецька компанія Baykar має намір створити в Україні новий безпілотний винищувач. Гендиректор Baykar Халук Байрактар повідомив, що партнери вже розпочали на території України будівництво фабрики, дослідницького центру та центру передового виробництва.

Байрактар зазначив, що хоче, аби на заводі в Україні змогли створювати Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, а також новий Bayraktar KIZILELMA – безпілотний винищувач.

Цілком очікувано у росії, де сильно бояться "Байрактарів", пригрозили знищити завод, якого ще немає.

Цікаво, що російський диктатор владімір путін попросив у Ердогана про відкриття такого ж заводу в росії. Та виробник Bayraktar запевнив, що ніколи не продаватиме свої безпілотники росії.

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