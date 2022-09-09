Зеленский наградил Байрактара

Во время встречи стороны подняли вопрос дальнейшего сотрудничества Украины с компанией для усиления обороноспособности украинской армии.

Кстати Три беспилотника Bayraktar, на которые собирал Притула, уже доставили в Украину

Также Зеленский и Байрактар обсудили детали строительства завода Байкар в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей.

Президент вручил Байрактару орден "За заслуги" I степени, высоко оценив вклад Халука Байрактара и его компании в увеличение мощности ВСУ.

Каждый в Украине знает, что такое Байрактар, знает вашу компанию. Спасибо вам, спасибо президенту Эрдогану за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией,

– сказал Зеленский.

Добавим, что Байрактар вручил Зеленскому вышитую рубашку, на которой вышит беспилотник.

Зеленский наградил Байрактара: видео

Что известно о заводе "Байракт"

Еще до вторжения россии министр обороны Алексей Резников анонсировал, что в Украине будет построен завод Bayraktar и учебный центр пилотов. Резников заявлял, что Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган должны подписать соглашение о сотрудничестве в сфере военных технологий.

Вторжение россии, к сожалению, отсрочило открытие завода. Посол Украины в Турции Василий Боднар подчеркнул, что планы по открытию завода не изменились, несмотря на войну.

Турецкая компания Baykar намерена создать в Украине новый беспилотный истребитель. Гендиректор Baykar Халук Байрактар ​​сообщил, что партнеры уже начали на территории Украины строительство фабрики, исследовательского центра и центра передового производства.

Байрактар ​​отметил, что хочет, чтобы на заводе в Украине смогли создавать Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, а также новый Bayraktar KIZILELMA – беспилотный истребитель.

Вполне ожидаемо в россии, где сильно боятся "Байрактаров", пригрозили уничтожить завод, которого еще нет.

Интересно, что российский диктатор владимир путин попросил у Эрдогана об открытии такого же завода в россии. Однако производитель Bayraktar заверил, что никогда не будет продавать свои беспилотники россии.

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