У Baykar Makin розповіли, чому передали Україні безпілотники
Про це повідомив гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар. За його словами, три безпілотники Bayraktar TB2, які турецька компанія Baykar Makina пообіцяла безкоштовно передати нашій країні, вже доставлено в Україну.
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Також Україна отримала турецький безпілотник у рамках збору коштів у Литві.
Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні,
– сказав Байрактар.
Гендиректор Baykar Makina прокоментував збір коштів на купівлю турецьких безпілотників в Україні. Байрактар зазначив, що турецька компанія хотіла долучитися до цієї акції, тому прийняла рішення не брати грошей за ці безпілотники.
Як українці зібрали гроші на Bayraktar
- Сергій Притула 22 червня оголосив, що відкриває збір коштів на три Bayraktar на потреби ЗСУ. За тиждень потрібно було зібрати понад пів мільярда гривень.
- Та вже за перші 10 годин було зібрано 141 мільйон гривень. Станом на 9 ранку 23 червня українці зібрали 296 мільйонів гривень. На третій день акції збір коштів було закрито.
- За три дні українці зібрали 600 мільйонів гривень, тому було вирішено придбати відразу 4 безпілотники Bayraktar.
- Проте у Baykar заявили, що не приймуть оплату за безпілотники. Там заявили, що натхненні тим, як об'єдналися українці й вирішили подарувати безпілотники Україні.
- Натомість за зібрані кошти фонд Сергія Притули придбав унікальний супутник компанії ICEYE.
- Щодо Литви, то там небайдужі зібрали понад 5 мільйонів євро на Bayraktar для України. У липні литовці передали Україні безпілотник.
- У мережі вже з'явилося відео, як українські воїни знищують окупантів завдяки Bayraktar від Литви.
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