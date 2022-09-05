У Baykar Makin розповіли, чому передали Україні безпілотники

Про це повідомив гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар. За його словами, три безпілотники Bayraktar TB2, які турецька компанія Baykar Makina пообіцяла безкоштовно передати нашій країні, вже доставлено в Україну.

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Також Україна отримала турецький безпілотник у рамках збору коштів у Литві.

Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні,

– сказав Байрактар.

Гендиректор Baykar Makina прокоментував збір коштів на купівлю турецьких безпілотників в Україні. Байрактар зазначив, що турецька компанія хотіла долучитися до цієї акції, тому прийняла рішення не брати грошей за ці безпілотники.

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