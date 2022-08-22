Збройні Сили України завдали потужного удару по росіянах з безпілотника. Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас.

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Українські захисники знищують окупантів за допомогою Bayraktar

Перше вбивство литовця Bayraktar Vanagas! Підтверджено Міністерством оборони України,

– зазначив литовський журналіст.

На опублікованому відео можна побачити, як переміщаються окупанти, а поряд з ними стоять їхні автомобілі. У цей момент з безпілотника Bayraktar українці завдали удару.

Як Литва придбала для України Bayraktar

Боротися з Росією Україні допомагає майже весь світ. Своїм вчинком вразила Литва. Литовці зібрали понад 5 мільйонів євро на бойовий безпілотник Bayraktar для ЗСУ.

"Десятки тисяч людей прийшли привітати Bayraktar і побажати йому удачі на війні", – повідомив журналіст Андріус Тапінас.

Саме він ще у травні почав збирати гроші на цей Bayraktar. За його словами, згоду на таку потенційну закупівлю отримав від Міністерств оборони Литви й Туреччини та виробника. Вже на другий день зібрана сума перетнула позначку у три мільйони.

Збір закрили за три дні. А компанія-виробник заявила, що передасть пристрій безкоштовно, а зібрані гроші підуть на інші потреби України.

Безпілотник назвали "Ваганас", що литовською означає "Яструб". З усім придбаним бойовим спорядженням 6 липня його презентували на базі повітряних сил у Шауляї.

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