Литовці зібрали понад 5 мільйонів євро на бойовий безпілотник "Байрактар" для ЗСУ. Найближчим часом його вже мають передати Україні.

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Десятки тисяч людей прийшли привітати "Байрактар" і побажати йому удачі на війні. Наш бойовий безпілотник "Ванагас" вже прямує до України,

– повідомив журналіст Андріус Тапінас.

Саме він ще у травні почав збирати гроші на цей "Байрактар". За його словами, згоду на таку потенційну закупівлю отримав від Міністерств оборони Литви й Туреччини та виробника. Вже на другий день зібрана сума перетнула позначку у три мільйони.

Збір закрили за три дні. А компанія-виробник заявила, що передасть пристрій безкоштовно, а зібрані гроші підуть на інші потреби України.

Безпілотник назвали "Ваганас", що литовською означає "Яструб". З усім придбаним бойовим спорядженням 6 липня його презентували на базі повітряних сил у Шауляї.

Важка логістика для "Байрактара"

Тапінас зазначає, що доставити безпілотник – це складне завдання, бо логістика має свої виклики.

Тепер будемо чекати новин з України. І не забуваймо, що йде справжня війна з жертвами. Частина зданої військової техніки втрачається під час виконання бойових завдань, однак ціль всіх нас – допомогти Україні усіма засобами – виконана,

– повідомив журналіст.

Литовська армія завантажує "Байрактар" для України / Фото міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса

Притула зібрав рекордну суму на "Байрактари" для ЗСУ

Волонтер Сергій Притула оголошував збір коштів на "народний Байрактар". Українці зробили неможливе – самотужки назбирали аж на 4 безпілотників Bayraktar. Натомість турецька військова компанія Baykar заявила, що не братиме гроші за ці ударні безпілотники, а фактично подарує їх ЗСУ.

Тоді Притула зустрівся з міністром оборони Олексієм Резніковим. Разом вони обговорили, куди найкраще спрямувати заощаджені кошти. За підсумками зустрічі Притула написав, що безпілотники будуть. Ба більше, у волонтера навіть є розуміння, куди саме підуть 3 борти, які виробник надасть ЗСУ безкоштовно.

Волонтер також розповів, що до нього звертається багато людей із пропозиціями, куди спрямувати гроші. Він наголосив, що є дуже багато болючих прохань від українців з Миколаєва та Харкова. Вони записують відео на сотні тисяч переглядів з проханням придбати засоби протиракетної оборони.

Тим часом військові співають пісню про "Байрактар": дивіться відео