Литовцы собрали более 5 миллионов евро на боевой беспилотный "Байрактар" для ВСУ. В ближайшее время его уже должны передать Украине.

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Десятки тысяч людей пришли приветствовать Байрактар и пожелать ему удачи на войне. Наш боевой беспилотник "Ванагас" уже направляется в Украину,

– сообщил журналист Андриус Тапинас.

Именно он еще в мае начал собирать деньги на этот "Байрактар". По его словам, согласие на столь потенциальную закупку получил от Министерств обороны Литвы и Турции и производителя. Уже на следующий день собранная сумма пересекла отметку в три миллиона.

Сбор закрыли через три дня. Компания-производитель заявила, что передаст устройство бесплатно, а собранные деньги пойдут на другие нужды Украины.

Беспилотник назвали "Ваганас", что на литовском означает "Ястреб". Со всем приобретенным боевым снаряжением 6 июля его представили на базе воздушных сил в Шауляе.

Трудная логистика для "Байрактора"

Тапинас отмечает, что доставить беспилотник – это сложная задача, потому что у логистики есть свои вызовы.

Теперь будем ждать новостей из Украины. И не забывайте, что идет настоящая война с жертвами. Часть сданной военной техники теряется во время выполнения боевых задач, однако цель всех нас – помочь Украине всеми средствами – выполнена,

– сообщил журналист.

Литовская армия загружает "Байрактар" для Украины / Фото министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса

Притула собрал рекордную сумму на "Байрактары" для ВСУ

Волонтер Сергей Притула объявлял сбор средств на "Народный байрактар". Украинцы сделали невозможное – самостоятельно собрали на 4 беспилотника Bayraktar. Турецкая военная компания Baykar заявила, что не будет брать деньги за эти ударные беспилотники, а фактически подарит их ВСУ.

Тогда Притула встретился с министром обороны Алексеем Резниковым. Вместе они обсудили, куда лучше направить сэкономленные средства. По итогам встречи, Притула написал, что беспилотники будут. Более того, у волонтера даже есть понимание, куда именно пойдут 3 борта, которые производитель предоставит ВСУ бесплатно.

Волонтер также рассказал, что к нему обращаются многие люди с предложениями, куда направить деньги. Он подчеркнул, что есть очень много болезненных просьб от украинцев из Николаева и Харькова. Они записывают видео на сотни тысяч просмотров с просьбой приобрести средства противоракетной обороны.

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