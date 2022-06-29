Волонтер и основатель благотворительного фонда, который собирал на Bayraktar, Сергей Притула встретился с министром обороны Алексеем Резниковым. Вместе они обсудили, куда лучше направить сэкономленные средства.

Важно Есть много юридических тонкостей, – Притула пояснил, что происходит с закупкой Bayraktar

По итогам встречи, Притула написал, что беспилотники будут. Более того, у волонтера даже есть понимание, куда именно пойдут 3 борта, которые производитель предоставит ВСУ бесплатно.

Любопытно! На трех беспилотниках, деньги на которые собирала вся Украина, будет специальная маркировка "Народный Bayraktar".

Притула рассказал, что теперь его фонд проводит консультации с Министерством обороны по поводу того, куда лучше направить сэкономленные средства.

Сегодня в ходе встречи с министром обороны Алексеем Резниковым я получил несколько вариантов. В скором времени будем согласовывать их и с МО, и с Генштабом. Благодарю всех, кто приобщился к этому флешмобу национального масштаба. Непобедимы, когда объединены,

– подчеркнул он.

Волонтер Сергей Притула 22 июня объявил, что открывает сбор средств на три Bayraktar на нужды Вооруженных Сил Украины. Нужно было собрать более полумиллиарда гривен в неделю. Однако нужную сумму удалось собрать всего за 3 дня. Более того, украинцы перевыполнили план, додонив 600 миллионов гривен, поэтому было решено приобрести 4 беспилотника Bayraktar.

После того, как удалось собрать деньги на три БПЛА, Сергей Притула сообщил, что скоро он с командой запустит новый проект по сбору средств для помощи украинским воинам.

Украина бесплатно получит Bayraktar, на которые собирала вся страна

В пресс-службе компании Baykar сообщили, что знают о том, что украинцы собрали нужную сумму для того, чтобы приобрести несколько беспилотников Bayraktar TB2. Однако представители компании заявили, что не примут оплату за беспилотники TB2 и бесплатно отправят 3 БПЛА на украинский фронт.

"Мы просим за это собранные средства направить на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов", – добавили в пресс-службе Baykar.