Тож тепер ребром постало питання про те, на що витратити 600 мільйонів гривень. Волонтер Сергій Притула, фонд якого збирав на безпілотники, розповів, що до нього звертається багато людей із пропозиціями, куди спрямувати гроші.

Важливо Є багато юридичних тонкощів, – Притула пояснив, що відбувається зі закупівлею Bayraktar

Він наголосив, що є дуже багато болючих прохань від українців з Миколаєва та Харкова. Вони записують відео на сотні тисяч переглядів з проханням придбати засоби протиракетної оборони.

І це те, що реально країть серце, тому що це така номенклатура, яку важко закупити навіть Міністерству оборони. Ринок дуже специфічний і вузький. Тупо нема де купувати. Навіть країни, які мають те, що нам треба, не хочуть це продавати. У них не так багато цих засобів є, бережуть для себе,

– пояснив волонтер.

Зауважимо, що окупанти гатять майже по всіх українських містах, однак чи не найбільше дістається саме Миколаєву та Харкову, які ворог намагається стерти з лиця Землі.

Що цьому передувало

Волонтер Сергій Притула на свій День народження 22 червня оголосив про збір коштів на 3 оперативно-тактичні безпілотники Bayraktar для Збройних Сил України. Він наголосив, що протягом тижня необхідно зібрати понад пів мільярда гривень.

Лише за добу після оголошення початку збору коштів українцям вдалось зібрати майже 300 мільйонів гривень. За словами Притули, їх вже мало б вистачити на 2 із 3 запланованих Bayraktar.

Україна безкоштовно отримає Bayraktar, на які збирала вся країна

У пресслужбі компанії Baykar повідомили, що знають про те, що українці зібрали потрібну суму для того, щоб придбати декілька безпілотників Bayraktar TB2. Однак представники компанії заявили, що не приймуть оплату за безпілотники і безкоштовно відправлять 3 БпЛА на український фронт.

"Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед лицем, здавалося б, нездоланних викликів", – додали у пресслужбі Baykar.