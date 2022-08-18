Супутник вирішили купити після перемовин з Міноборони

Про це стало відомо 18 серпня. Супутник надасть доступ до бази даних супутникових знімків компанії Айсай більше ніж на рік.

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Сергій Притула повідомив, що супутник вирішили купити після перемовин з Міністерством оборони України.

Відтепер наша армія буде максимально швидко буде отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. "Бавовни" буде багато,

– сказав Притула.

Технічні деталі Притула оприлюднили згодом у пресрелізі. Притула висловив подяку міністру оборони Олексію Резнікову "за виявлену довіру до команди нашого фонду".

Притула розповів, що супутник тепер є в арсеналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Він зазначив, що супутник вдалося купити оперативно завдяки підприємцю Максиму Полякову.