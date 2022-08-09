Зауважимо, що відповідне підприємство, на якому мали б будувати турецькі безпілотники BAYRAKTAR в Україні, ще не побудували. Але це не заважає в росії вже міркувати над його знищенням, передають росЗМІ.

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пєсков обіцяє продовжити страждання українців

Власне, про бажання знищити завод з виготовлення "Байрактарів" в Україні розповів речник кремля дмітрій пєсков. На його думку, можливість створення такого об'єкта – причина продовження "демілітаризації".

Це лише продовжить, мабуть, страждання українців. Але не зможе запобігти тому, що є ціллю "спеціальної військової операції",

– підкреслив він.

Ці кілька речень вкотре підкреслюють весь цинізм росії. Ба більше, вони чітко дають зрозуміти, що допоки в Україні буде бодай якесь озброєння, росія нападатиме на нас і продовжуватиме це робити. Тож це чергова причина навіть не намагатись шукати "хороших рускіх".

Завод з будівництва "Байрактарів" таки буде

За кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення велись перемовини про будівництво заводу в Україні. Як підкреслив посол нашої держави в Туреччині Василь Боднар, плани компанії не змінились.

Слід розуміти, що ділянку під завод уже придбали. Двосторонню угоду про будівництво заводу вже затвердив уряд. Наразі її відправили для ратифікації. Ба більше, власник компанії "Байрактар" в Україні також створив компанію.

Зауважимо, що на більшості моделей, які випускатимуть в Україні, будуть вітчизняні запчастини. Мовиться про двигуни, колеса й інше. А саме прагнення побудувати підприємство в Україні – особисте зобов'язання власників BAYRAKTAR.

Нагадаємо, що нещодавно благодійний фонд "Повернись живим" і BAYRAKTAR підписали меморандум про партнерство. Голова фонду Тарас Чмут наголосив на розумінні, що війна не завершиться сьогодні або завтра. А це означає, що потрібно перейти на послідовну "роботу в довгу".

І повномасштабне вторгнення вплинуло не лише на нашу державу, а й на благодійні фонди. Так, "Повернись живим" та інші мають стати такими ж гравцями на міжнародному ринку озброєнь, як і сама держава.

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