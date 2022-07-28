Компанія не візьме кошти, які поляки зібрали на Bayraktar та віддасть безпілотник безкоштовно. Про це турецька компанія повідомила організатору збору Славомиру Сераковському.

До теми Виробник Bayraktar запевнив, що ніколи не продаватиме свої безпілотники росії

Baykar заявила, що вражена єдністю поляків у бажанні допомогти Україні і хоче стати частиною "цього людського відображення солідарності".



Лист від компанії Baykar організатору збоку / Фото Славомир Сераковський

У Польщі вже вирішили, куди підуть зібрані гроші

У підсумку зібрані на Bayraktar кошти підуть на гуманітарну допомогу українцям. А суму, яку ще зібрали додатково, передадуть на ЗСУ. Таким чином на гуманітарну допомогу Україні підуть 22,5 мільйона злотих, а Збройним Силам України – близько 1,8 мільйона.

Сераковський наголосив, що сума для ЗСУ зможе зрости, оскільки збір коштів продовжується до кінця тижня. Він подякував усім, хто долучився та долучається до допомоги, пришвидшуючи перемогу України над росією.

Це вже не перший подарунок від Baykar

У червні українці всього лише за 3 дні зібрали кошти на придбання чотирьох Bayraktar. Міноборони повинно було законтрактувати цю "покупку", але компанія Baykar Makina вирішила зробити подарунок, віддавши за просто так 3 безпілотники, на які й збиралось початково. Всі кошти, які зібрали волонтери, використали на іншу річ. Сергій Притула анонсував, що коли українці дізнаються, що це, то у них "світ перевернеться".

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