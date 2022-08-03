3 серпня у Стамбулі директори організацій Халук Байрактар і Тарас Чмут підписали меморандум про подальше партнерство. За словами Тараса Чмута, фонд виходить на новий системний рівень роботи із міжнародними партнерами.

Увага Фонд "Повернись живим" показав "Байрактар", придбаний для захисників України

Ми усвідомлюємо, що російсько-українська війна, на жаль, не закінчиться завтра, й тому націлені на послідовну "роботу в довгу". 24 лютого все змінило, ми прокинулися у новій реальності. Віднині не лише держава є гравцем на міжнародному рівні озброєння країни, але й такі Фонди як наш. Ми готові надати плече підтримки державі, в тому числі виробами військового призначення,

– сказав Чмут.

Директор компанії Baykar зазначив, що обом організаціям "є що одне одному дати в цій співпраці".

Подробиці майбутньої взаємодії сторони наразі не розкривають. Однак сторони дійшли згоди про впровадження кращих практик та міжнародних стандартів для розвитку співробітництва та залучення інших представників до такої співпраці.

Також фонд і компанія підкреслили, що планують забезпечувати одне одного всебічною підтримкою для розвитку співробітництва та реалізації нових спільних проєктів.

До слова, саме фонд "Повернись живим" першим в Україні придбав безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2. Його вартість – 16 502 450 доларів США.

Що треба знати про Bayraktar і компанію

Baykar – турецька військова компанія. Від моменту заснування у 1986-му підприємство концентрувалося на виробництві автомобільних запчастин, але згодом цей напрямок витіснило конструювання безпілотних авіаційних комплексів.

Нині Baykar створює БПЛА, як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринку. Компанія відома, зокрема, такими ударними безпілотниками як Bayraktar TB2 і Bayraktar Akinci.

Bayraktar TB2 – ударний безпілотник, який українська армія використовує з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Характеристики безпілотника дозволяють використовувати його в радіусі 150 чи 300 км. На борту він здатний переносити протитанкові ракети та авіаційні бомби.

До слова, у червні українці всього лише за 3 дні зібрали кошти на придбання чотирьох Bayraktar. Міноборони повинно було законтрактувати цю "покупку", але компанія Baykar вирішила зробити подарунок, віддавши за просто так 3 безпілотники.

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