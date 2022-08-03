3 августа в Стамбуле директора организаций Халук Байрактар и Тарас Чмут подписали меморандум о дальнейшем партнерстве. По словам Тараса Чмута, фонд выходит на новый системный уровень работы с международными партнерами.
Внимание Фонд "Вернись живым" показал "Байрактар", приобретенный для защитников Украины
Мы отдаем себе отчет, что российско-украинская война, к сожалению, не закончится завтра, и поэтому нацелены на последовательную "работу в долгую". 24 февраля все изменило, мы очнулись в новой реальности. Отныне не только государство игрок на международном уровне вооружения страны, но и такие Фонды как наш. Мы готовы оказать плечо поддержки государству, в том числе изделиям военного назначения,
– сказал Чмут.
Директор компании Baykar отметил, что обеим организациям "есть что друг другу дать в этом сотрудничестве".
Подробности будущего взаимодействия стороны пока не раскрывают. Однако стороны пришли к соглашению о внедрении лучших практик и международных стандартов для развития сотрудничества и привлечения других представителей к такому сотрудничеству.
Также фонд и компания подчеркнули, что планируют обеспечивать друг друга всесторонней поддержкой развития сотрудничества и реализации новых совместных проектов.
К слову, именно фонд "Вернись живым" первым в Украине приобрел беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2. Его стоимость – 16 502 450 долларов США.
Что нужно знать о Bayraktar и компании
Baykar – турецкая военная компания. С момента основания в 1986-м предприятие сконцентрировалось на производстве автомобильных запчастей, но впоследствии это направление вытеснило конструирование беспилотных авиационных комплексов.
В настоящее время Baykar создает БПЛА как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Компания известна, в частности, такими ударными беспилотниками, как Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.
К слову, в июне украинцы всего-навсего за 3 дня собрали средства на приобретение четырех Bayraktar. Минобороны должно было законтрактовать эту "покупку", но компания Baykar решила сделать подарок, отдав просто так 3 беспилотника.
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