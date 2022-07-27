Об этом 24 каналу рассказал руководитель военного отдела БФ "Вернись живым" Андрей Рымарук. Он также отметил, что многие украинцы, проживающие за границей, готовы активно донатить на волонтерские счета.

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Надеемся, что к концу 2022 года представительство "Вернись живым" откроется в США,

– говорит Андрей Рымарук.

По словам руководителя военного отдела "Вернись живым", значительная часть средств на счета нашего фонда поступает именно от украинской диаспоры заграницей и от международных партнеров.

Наши коллеги недавно посещали США и за один благотворительный вечер, мы смогли собрать около 10 миллионов долларов, отмечает Рымарук.

Подробнее об особенностях работы фонда "Вернись живым": смотрите видео

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