Об этом 24 каналу рассказал руководитель военного отдела БФ "Вернись живым" Андрей Рымарук. Он также отметил, что многие украинцы, проживающие за границей, готовы активно донатить на волонтерские счета.
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Надеемся, что к концу 2022 года представительство "Вернись живым" откроется в США,
– говорит Андрей Рымарук.
По словам руководителя военного отдела "Вернись живым", значительная часть средств на счета нашего фонда поступает именно от украинской диаспоры заграницей и от международных партнеров.
Наши коллеги недавно посещали США и за один благотворительный вечер, мы смогли собрать около 10 миллионов долларов, отмечает Рымарук.
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Проект "народный Байрактар"
- Литовцы собрали более 5 миллионов евро на боевой беспилотник Bayraktar для ВСУ. Его уже доставили в Украину. Компания-производитель Baykar Makina заявила, что передаст беспилотник бесплатно, а собранные деньги пойдут на другие нужды Украины.
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