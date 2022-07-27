В этом году фонду удастся закрыть всю потребность ВСУ в беспилотных летательных аппаратах. Однако авиация – не единственное направление деятельности. Об этом 24 каналу рассказал руководитель военного отдела "Вернись живым" Андрей Рымарук.

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Накануне фонд похвастался приобретением ударного беспилотника Bayraktar TB2 для украинской армии. Этот проект стал самым масштабным в истории фонда. В состав автономного комплекса входит система воздушной связи, 3 ударных самолета, несколько десятков авиационных боеприпасов и прочее.

Основные направления работы фонда

Беспилотники

Закупили 400 дронов – средняя стоимость одного составляет более 200 тысяч гривен;

Уже начали передавать первые беспилотные комплексы "Аист-100" украинского производства;

В конце августа ожидается поступление первого из 10 украинских беспилотных комплексов PD-2. Это БПЛА стратегического применения, летающего на расстояние до 200 километров.

Звязь

В прошлом месяце закрыли всю потребность боевых подразделений в радиостанциях Motorola. Стоимость единицы составляет 1,5 тысяч долларов. В общей сложности передали более 5 000 единиц.

Повышение мобильности

В настоящее время фонд находится на стадии подписания контракта, по которому в Украину завезут третью сотню новеньких пикапов. Прорабатывают вопросы приобретения более военной колесной техники. Более того, продолжается работа над воплощением уникального проекта – производства мобильных станций обслуживания техники. "Ее не нужно будет вывозить из воинской части. Ребята будут иметь возможность приехать, отремонтировать и переехать в другое подразделение", – пояснил Рымарук.

Он добавил, что можно насчитать 1800 наименований разной техники, закупаемой фондом.

Мы заточены на нечто более масштабное. Нашей мечтой остается пилотируемая авиация. А почему бы и нет?

– подытожил Рымарук.

Bayraktar для Украины: коротко

В героической борьбе за свободу украинцев поддерживает весь мир цивилизованный. Так, литовцы собрали более 5 миллионов евро на боевой беспилотник Bayraktar для ВСУ. Его уже доставили в Украину. Компания-производитель Baykar Makina заявила, что передаст беспилотник бесплатно, а собранные деньги пойдут на другие нужды Украины.

Безумную поддержку оказывают и поляки. Им удалось собрать на Bayraktar для Украины 9 миллионов злотых. Сбор продолжается, ведь необходимая сумма – 22,5 миллиона злотых.

Украинцы доказали всему миру, что способны объединяться и осуществлять невероятное ради общей цели. Да, недавно они задонатили на 4 беспилотника Bayraktar. Им удалось собрать 600 миллионов гривен всего за три дня. Оплату за летательные аппараты турецкая компания тоже не приняла.

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