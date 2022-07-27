Цьогоріч фонду вдасться закрити усю потребу ЗСУ у безпілотних літальних апаратах. Однак авіація – не єдиний напрям діяльності. Про це 24 каналу розповів керівник військового відділу "Повернись живим" Андрій Римарук.

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Напередодні фонд похвалився придбанням ударного безпілотника Bayraktar TB2 для української армії. Цей проєкт став наймасштабнішим в історії фонду. До складу автономного комплексу входить система повітряного зв'язку, 3 ударних літаки, декілька десятків авіаційних боєприпасів та інше.

Основні напрямки роботи фонду

Безпілотники

Закупили 400 дронів – середня вартість одного складає понад 200 тисяч гривень;

Вже почали передавати перші безпілотні комплекси "Лелека-100" українського виробництва;

Наприкінці серпня очікуються надходження першого з 10 українських безпілотних комплексів PD-2. Це БПЛА стратегічного застосування, який літає на відстань до 200 кілометрів.

Зв'язок

За словами Римарука, минулого місяця фонд закрив усю потребу бойових підрозділів у радіостанціях Motorola. Вартість одиниці складає 1,5 тисячі доларів. Загалом передали понад 5 000 одиниць.

Підвищення мобільності

Наразі фонд перебуває на стадії підписання контракту, за яким в Україну завезуть третю сотню новеньких пікапів. Опрацьовують питання придбання більш військової колісної техніки. Ба більше, триває робота над втіленням унікального проєкту – виробництва мобільних станцій обслуговування техніки. "Її не потрібно буде вивозити з військової частини. Хлопці матимуть можливість приїхати, відремонтувати та переїхати в інший підрозділ", – пояснив Римарук.

Він додав, що можна нарахувати 1800 найменувань різної техніки, яку закуповує фонд.

Ми заточені на щось більш масштабне. Нашою мрією залишається пілотована авіація. А чому б і ні?,

– підсумував Римарук.

Bayraktar для України: коротко

У героїчній боротьбі за свободу українців підтримує весь цивілізований світ. Так, литовці зібрали понад 5 мільйонів євро на бойовий безпілотник Bayraktar для ЗСУ. Його вже доставили до України. Компанія-виробник Baykar Makina заявила, що передасть безпілотник безкоштовно, а зібрані гроші підуть на інші потреби України.

Шалену підтримку надають й поляки. Їм вдалося зібрати на Bayraktar для України 9 мільйонів злотих. Збір триває, адже необхідна сума – 22,5 мільйона злотих.

Українці довели всьому світові, що здатні об'єднуватися і здійснювати неймовірне заради спільної мети. Так, нещодавно вони задонатили на 4 безпілотники Bayraktar. Їм вдалося зібрати 600 мільйонів гривень лише за три дні. Оплату за літальні апарати турецька компанія також не прийняла.

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