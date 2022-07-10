Поляки зібрали на "Байрактар" вже 9 мільйонів злотих

Таку ініціативу запустили в Польщі. Менше ніж за 2 тижні в рамках кампанії зі збору коштів на безпілотник "Байрактар" для України вдалося зібрати вже 9 мільйонів злотих. Про це повідомила українська активістка у Польщі Наталка Панченко.

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Неділя починається прекрасно! 9 мільйонів злотих зібрали поляки на Bayraktar для України,

– написала вона.

Акцію у Польщі анонсував польський журналіст і публіцист Славомір Сєраковський 28 червня. Країна надихнулася успішним збором у Литві та Україні.

До слова, необхідні 22,5 мільйонів злотих планують зібрати за 30 днів.



У Польщі збирають на "Байрактар" для України / Cкриншот з сайту zrzutka.pl

Українці зібрали 600 мільйонів гривень на Bayraktar: як це було

Український культурний діяч та волонтер Сергій Притула у свій день народження 22 червня разом з блогером Ігорем Лаченом оголосив про наймасштабніший проєкт свого фонду. Він закликав українців зібрати кошти на 3 безпілотники Bayraktar.

За тиждень зібрати було потрібно 500 мільйонів гривень, або 15 мільйонів доларів. Здавалося б, завдання з позначкою "нереальне", однак українці підхопили виклик і вже за перший день збору зібрали 200 мільйонів гривень. На ранок 23 червня загальна зібрана сума сягнула 296 мільйонів – вартість двох безпілотників.

Українцям не знадобився тиждень, адже ввечері третього дня збору Сергій Притула оголосив, що закриває збір. За цей час було зібрано для ЗСУ 600 мільйонів гривень. Тому фонд зміг придбати не 3, а 4 Bayraktar.

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