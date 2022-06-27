Украинцы начали активно донатить с началом полномасштабной войны

К этой сумме можно добавить еще 600 миллионов гривен, собранных в рамках проекта "Народный Bayraktar" и еще определенную сумму, накопившуюся за 3 недели. В июле фонд, вероятно, пересечет 2-миллиардный рубеж. Об этом 24 каналу рассказал сам волонтер и общественный деятель Сергей Притула.

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Для сравнения, за 8 лет, что продолжается война на нашей территории, то есть с 2014 по 2021 год, он собрал на армию 52 миллиона гривен. Притула признался, что очень этим гордился, ведь среди волонтеров-физлиц мало кто оперировал подобными цифрами.

Общественный деятель поделился, что, с одной стороны, такие достижения очень радуют – это командная работа, которая показывает настоящие возможности и очень заметно помогает защитникам Украины.

С другой стороны, ему жаль, что такая активность украинцев началась только тогда, когда война подошла поближе, а ракеты стали летать по всей территории. К примеру, за 2021 год Сергей Притула собрал на помощь армии 6 миллионов гривен, и это, по его словам, было очень неплохо.

Сейчас стоимость только одного конвоя, который его команда доставляет военным, может достигать десятков миллионов.

"Мы везем конвой – 4 броневика и "медичка". В одном из броневиков стоит комплекс летательных аппаратов беспилотных ПД-1 в количестве 2 штуки, ну и еще дроны, "теплики", амуниция. 22 миллиона гривен – колонна уходит. Это всего-навсего одна колонна, но это так, как я собрал за 19-й, 20-й и 21-й годы", – рассказал волонтер.

Мне бы очень хотелось, чтобы это просветление пришло не таким жестоким способом и гораздо раньше,

– подытожил Притула.

Полное интервью с Сергеем Притулой на 24 канале: смотрите видео

Как украинцы собрали 600 миллионов гривен на Bayraktar