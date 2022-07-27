Про це 24 каналу розповів керівник військового відділу БФ "Повернись живим" Андрій Римарук. Він також зазначив, що чимало українців, які мешкають закордоном, готові активно донатити на волонтерські рахунки.
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Сподіваємось, що до кінця 2022 року, представництво "Повернись живим" відкриється у США,
– каже Андрій Римарук.
За словами керівника військового відділу "Повернись живим", значна частина коштів на рахунки нашого фонду надходить саме від української діаспори закордоном та від міжнародних партнерів.
Наші колеги нещодавно відвідували США та за один благодійний вечір, ми змогли зібрати близько 10 мільйонів доларів, зазначає Римарук.
Детальніше про особливості роботи фонду "Повернись живим": дивіться відео
Проєкт "народний Байрактар"
- Литовці зібрали понад 5 мільйонів євро на бойовий безпілотник Bayraktar для ЗСУ. Його вже доставили до України. Компанія-виробник Baykar Makina заявила, що передасть безпілотник безкоштовно, а зібрані гроші підуть на інші потреби України.
- Збирати на "бойову пташку" вирішили і наші польські друзі. Їм вдалося зібрати на Bayraktar для України 9 мільйонів злотих. А станом на 13 липня, у Польщі офіційно зібрали потрібну суму.
- Українці довели всьому світові, що здатні об'єднуватися і здійснювати неймовірне заради спільної мети. Так, нещодавно вони задонатили на 4 безпілотники Bayraktar. Їм вдалося зібрати 600 мільйонів гривень лише за три дні. Оплату за літальні апарати турецька компанія також не прийняла.