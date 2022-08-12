Деталі розповів гендиректор Baykar Халук Байрактар. Він зазначив, що станом на серпень 2022 року, партнери вже розпочали на території України будівництво фабрики, дослідницького центру та центру передового виробництва.

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Гендиректор турецької компанії наголосив, що бачать Україну своїм стратегічним партнером.

У нас є довгострокові плани щодо проєктів з Україною, і у нас було багато проєктів насправді. Baykar розпочав будівництво фабрики в Україні, дослідницького центру та центру передового виробництва, де ми хочемо виробляти всі системи,

– сказав Халук Байрактар.

У цьому контексті мовиться не лише про фюзеляж, але й електроніку, програмне забезпечення.

"Через це наші інвестиційні плани просуваються прямо зараз. Для цих угод ми перебуваємо на етапі планування проєкту. Незабаром ми також хочемо розпочати реальні інвестиції. Зараз ми хочемо зробити Україну виробничою базою. Це один із наших ідеалів", – зазначив він.



Український військовий на фоні Bayraktar TB2 / Фото Максима Лиманського

Халук Байрактар уточнив, що прагне, аби одного дня на заводі в Україні змогли створювати:

Bayraktar TB2,

Bayraktar AKINCI,

а також новий Bayraktar KIZILELMA – безпілотний винищувач.

Отже, оскільки дві платформи використовують українські двигуни, Україна стане місцем, де ви робите двигуни, платформи та інші підсистеми в одній країні.