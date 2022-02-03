Таку інформацію озвучив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє 24 канал. За його словами, президенти України й Туреччини підпишуть угоду вже 3 лютого.

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Не лише завод, а й навчальний центр

Резніков анонсував що дрони Bayraktar у майбутньому виготовлятимуть в Україні, для цього збудують завод. Ба більше, буде створений і навчальний центр, де навчатимуть пілотів управляти безпілотниками різних категорій.

Урядовець зауважив, що наступне покоління дронів Bayraktar використовуватиме українські двигуни виробництва "Мотор Січ". "Це будуть українсько-турецькі апарати з точки зору технічного наповнення", – підкреслив він.

Коротко про дрони Bayraktar

Це турецькі ударні безпілотники. Їх застосовують для розвідки, спостереження або ж ударів.

Турецька армія використовувала такі безпілотники, зокрема, у Сирії в лютому 2020 року.

Пізніше Азербайджан застосовував їх під час війни у Карабаху – проти вірменської оборони.

Застосування Bayraktar на Донбасі

У жовтні 2021 року ЗСУ вперше застосували безпілотник Bayraktar на Донбасі. Це зробили у відповідь на смертельний обстріл з боку російських найманців. Дрон не перетинав лінію зіткнення й керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ. Після цього у турецькому МЗС заявили, що Україна має припинити використовувати назву "турецький Bayraktar". Мовляв, якщо дрони куплені, то вже не є продуктом їхньої країни.

Детальніше про застосування Bayraktar на Донбасі: дивіться відео