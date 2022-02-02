Це історичне рішення, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Угода створюватиме можливості для українського бізнесу та потенціал для підприємств.

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ЗВТ з Туреччиною: детальніше про угоду

Це угода не тільки про торгівлю товарами, а й про взаємні інвестиції. Метою домовленостей є розвиток та поглиблення двостороннього торговельно-економічного співробітництва.

Основа угоди – це обнулення Туреччиною мит на понад 10 тисяч товарних позицій, тобто 95% товарів.

Крім того, на 1348 позицій діятимуть тарифні квоти.

Наразі Україна возить до Туреччини лише 10% цих товарів.

Зверніть увагу! Ще у грудні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує підписати угоду про ЗВТ з Туреччиною на початку 2022.

Інші угоди з Туреччиною

Шмигаль зазначив, що загалом 2 лютого планують підписати 12 міжурядових угод.

Уряд затвердив ще 3 угоди з Туреччиною. Мовиться про співпрацю у сфері інноваційних технологій, авіаційній та космічній галузі, молодіжній політиці. Також внесли зміни до угоди щодо співробітництва турецьких й українських правоохоронців.

Що відомо про візит Ердогана

Президент Туреччини прибуде в Україну 1 лютого.

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