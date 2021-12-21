Української продукції за кордоном має більшати. Про це президент заявив на конференції керівників закордонних дипломатичних установ України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

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Ми маємо розширювати угоди про ЗВТ з ЄС, Канадою, Ізраїлем, фіналізуємо, дуже в це вірю, ЗВТ з Туреччиною. Хотілося б зробити це на початку наступного року, коли буде візит президента Ердогана в Україну,

– наголосив Зеленський.

Шукати нові ринки

За словами глави держави, потрібно рухатися до лібералізації торгівлі зі США, Японією та іншими перспективними партнерами.

Крім цього, Україна не використовує потенціал ринків Індії, Китаю, Латинської Америки, країн Близького Сходу та Африки. Зеленський вважає, що треба шукати нові ринки та відходити від шаблонів.

Президент констатував, що саме економіка і спільний економічний інтерес тих чи інших держав зміцнює політичне партнерство між країнами.

Що треба знати про зону вільної торгівлі