Украинская продукция за рубежом должна увеличиваться. Об этом президент заявил на конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".
Читайте также Когда Украина вступит в НАТО: Зеленский хочет уже в 2022 году получить ответ
Мы должны расширять соглашения о ЗСТ с ЕС, Канадой, Израилем, финализируем, очень в это верю, ЗСТ с Турцией. Хотелось бы сделать это в начале следующего года, когда будет визит президента Эрдогана в Украину,
– подчеркнул Зеленский.
Искать новые рынки
По словам главы государства, нужно двигаться к либерализации торговли с США, Японией и другими перспективными партнерами.
Кроме этого, Украина не использует потенциал рынков Индии, Китая, Латинской Америки, стран Ближнего Востока и Африки. Зеленский считает, что надо искать новые рынки и отходить от шаблонов.
Президент констатировал, что именно экономика и общий экономический интерес тех или иных государств укрепляет политическое партнерство между странами.
Что надо знать о зоне свободной торговли
- Зона свободной торговли – это такой тип международной интеграции, при котором между странами-участниками отменяют международные сборы и налоги, определенные количественные ограничения во взаимной торговле и тому подобное.
- Еще в декабре 2020 года Украина готовилась к переговорам с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем по созданию ЗСТ.
- С 1 января 2021 года начало действовать соглашение о ЗСТ с Израилем.
- Важно, что Украина намерена создать зону свободной торговли с США. Этот вопрос поднимали во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Сейчас ведут переговоры.