- Глава МИД отметил, что украинская сторона уже давно обсуждает со Штатами, Великобританией и Канадой безвизовый режим. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.
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У нас есть и другая инициатива, которую мы предложили американцам – это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику,
– сказал дипломат.
"И мы все понимаем, если мы хотим воевать, то нужна сильная экономика, которая позволяет создавать резервы и потом тратить их на оборону", – добавил минист иностранных дел Украины.
Отношения Украины и США
- Дмитрий Кулеба во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон уверял, что Украина является важным приоритетом внешней политики США.
- Андрей Ермак информировал, что Штаты готовы к любым шагам, чтобы не допустить никаких эскалаций со стороны России в отношении нашего государства.
- Американцы также заявили о безопасностной помощи Украине в размере 60 миллионов долларов, еще 45 миллионов предоставят как гумпомощь Донбассу.