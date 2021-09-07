Глава МЗС зазначив, що українська сторона вже давно обговорює зі Штатами, Великою Британією та Канадою безвізовий режим. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.
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У нас є й інша ініціатива, яку ми запропонували американцям – це зона вільної торгівлі між Україною та Сполученими Штатами, бо ми хочемо зміцнювати нашу економіку,
– сказав дипломат.
"І ми всі розуміємо, якщо ми хочемо воювати, то потрібна сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви та потім витрачати їх на оборону", – додав міністр закордонних справ України.
Відносини України та США
- Дмитро Кулеба під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона запевняв, що Україна є важливим пріоритетом зовнішньої політики США.
- Андрій Єрмак інформував, що Штати готові до будь-яких кроків, щоб не допустити жодних ескалацій з боку Росії стосовно нашої держави.
- Американці також заявили про безпекову допомогу Україні в розмірі 60 мільйонів доларів, ще 45 мільйонів нададуть як гумдопомогу Донбасу.
Важливо Україна та США підписали угоду про стратегічні основи оборонної співпраці