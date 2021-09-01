Зокрема Штати запевнили, що підтримують Україну в протидії пандемії COVID-19 та щодо гуманітарних потреб, які виникли через війну на Донбасі. Про це мовиться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Штатів.

До теми У Білому домі спрогнозували домовленості Зеленського й Байдена під час зустрічі

Штати пообіцяли Україні гуманітарну допомогу для жителів Донбасу

У заяві мовиться, що через ситуацію на сході України, 3,4 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги.

Цього року Уряд США надасть Україні додаткові 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги,

– мовиться у заяві.

До речі, зазначили, що 2014 року Штати надали понад 306 мільйонів доларів життєво важливої допомоги українцям, які цього потребували. Мовиться про допомогу у вигляді:

продуктів;

житла;

безпечної питної води;

а також захисту найбільш вразливих груп населення, зокрема людей похилого віку.

Україна отримає додаткові 12,8 мільйона доларів для боротьби з COVID-19

США мають намір надати Україні додаткову допомогу, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання, та додаткові 12,8 мільйона доларів пов'язаної з COVID-19 допомоги,

– запевнили Штати.

Цю допомогу нададуть в рамках закону "Про план порятунку Америки". До речі, США вже надали Україні – орієнтовно 55 мільйонів доларів допомоги у зв'язку із COVID-19 та 2,2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу.

Коротко про зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського