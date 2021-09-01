В частности Штаты заверили, что поддерживают Украину в противодействии пандемии COVID-19 и по гуманитарным потребностям, возникшим из-за войны на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Штатов.

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Штаты пообещали Украине гуманитарную помощь для жителей Донбасса

В заявлении говорится, что из-за ситуации на востоке Украины, 3,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи.

В этом году Правительство США предоставит Украине дополнительные 45 миллионов долларов гуманитарной помощи,

– говорится в заявлении.

Кстати, отметили, что в 2014 году Штаты предоставили более 306 миллионов долларов жизненно важной помощи нуждающимся украинцам. Говорится о помощи в виде:

продуктов;

жилья;

безопасной питьевой воды;

а также защите наиболее уязвимых групп населения, в частности пожилых людей.

Украина получит дополнительные 12,8 миллиона долларов для борьбы с COVID-19

США намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные 12,8 миллиона долларов связанной с COVID-19 помощи,

– заверили Штаты.

Эту помощь окажут в рамках закона "О плане спасения Америки". Кстати, США уже предоставили Украине – ориентировочно 55 миллионов долларов помощи в связи с COVID-19 и 2,2 миллиона доз вакцин против коронавируса.

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