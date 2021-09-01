Текст спільної заяви оприлюднили на сайті Офісу Президента України. У документі мовиться, що агресія Росії вже забрала понад 14 тисяч життів.

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Агресія Росії дестабілізувала Європу, – спільна заява

Така політика Москви дестабілізувала Європу та Чорноморський регіон. Під загрозою – і глобальний порядок.

Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають російську спробу анексії Криму та підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включно з тими, що вживаються в нормандському форматі, спрямованих на врегулювання конфлікту, розв'язаного Росією на сході України,

– мовиться у заяві щодо позиції США.

У Вашингтоні наголосили, що підтримують зусилля, які робить офіційний Київ у рамках Кримської платформи. Таким чином міжнародна увага зосереджена на гуманітарних та безпекових наслідках окупації півострова.

Росія має по-справжньому брати участь у врегулюванні конфлікту

США закликають Росію виконувати свої зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, Також Москва має по-справжньому брати участь у врегулюванні конфлікту. Ці зусилля мають привести до закінчення війни.

Більше тут Зеленський ще говорить з Байденом у США: в ОП опублікували спільну заяву США та України

Зверніть увагу! Перед розмовою тет-а-тет Зеленський та Байден зробили низку коротких заяв. Так президент США запевнив у підтримці України на шляху до НАТО і зауважив, що у Києва та Вашингтона – однакові цінності, які зміцнюють партнерство.