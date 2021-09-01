Текст совместного заявления обнародовали на сайте Офиса Президента Украины. В документе говорится, что агрессия России уже унесла более 14 тысяч жизней.

Ранее 60 миллионов – Украине: Байден заявил о перезапуске комиссии по вопросам стратегического партнерства

Агрессия России дестабилизировала Европу, – совместное заявление

Такая политика Москвы дестабилизировала Европу и Черноморский регион. Под угрозой – и глобальный порядок.

Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в нормандском формате, направленные на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины,

– говорится в заявлении о позиции США.

В Вашингтоне отметили, что поддерживают усилия, которые предпринимает официальный Киев в рамках Крымской платформы. Таким образом международное внимание сосредоточено на гуманитарных и безопасностных последствиях оккупации полуострова.

Россия должна по-настоящему участвовать в урегулировании конфликта

США призывают Россию выполнять свои обязательства по прекращению огня на Донбассе, также Москва по-настоящему должна участвовать в урегулировании конфликта. Эти усилия должны привести к окончанию войны.

Больше здесь Зеленский еще говорит с Байденом в США: в ОП опубликовали совместное заявление США и Украины

Обратите внимание! Перед разговором тет-а-тет Зеленский и Байден сделали ряд коротких заявлений. Так президент США заверил в поддержке Украины на пути в НАТО и отметил, что у Киева и Вашингтона – одинаковые ценности, которые укрепляют партнерство.