Таким образом, Украина может получить 60 миллионов долларов финансовой помощи. Об этом Байден сказал перед разговором тет-а-тет с Зеленским.

К теме У Украины и США общие ценности, – Байден

Комиссия не собиралась уже три года

Стороны этой комиссии не собирались уже в течение трех лет. Ранее в США отмечали – дополнительные средства Украине нужны, чтобы противостоять угрозам со стороны России.

Аргументы для предоставления Украине финансовой помощи:

наращивание активности российских войск возле границы Украины;

рост обстрелов в сторону украинских позиций;

многочисленные нарушения договоренностей о прекращении боевых действий.

Зеленский напомнил Байдену о войне на Донбассе

Отметим, что перед переговорами тет-а-тет Зеленский и Байден сделали несколько заявлений. Президент Украины отметил ту сложную ситуацию, в которой находится наше государство из-за войны на Донбассе.

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Украинская делегация передала администрации Байдена список из 450 украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях и в России. США попросили посодействовать освобождению пленников.

Важно! Байден отметил, что у Киева и Вашингтона – одинаковые ценности и отметил, что не против снова приехать в Украину.