Таким образом, Украина может получить 60 миллионов долларов финансовой помощи. Об этом Байден сказал перед разговором тет-а-тет с Зеленским.
К теме У Украины и США общие ценности, – Байден
Комиссия не собиралась уже три года
Стороны этой комиссии не собирались уже в течение трех лет. Ранее в США отмечали – дополнительные средства Украине нужны, чтобы противостоять угрозам со стороны России.
Аргументы для предоставления Украине финансовой помощи:
- наращивание активности российских войск возле границы Украины;
- рост обстрелов в сторону украинских позиций;
- многочисленные нарушения договоренностей о прекращении боевых действий.
Зеленский напомнил Байдену о войне на Донбассе
Отметим, что перед переговорами тет-а-тет Зеленский и Байден сделали несколько заявлений. Президент Украины отметил ту сложную ситуацию, в которой находится наше государство из-за войны на Донбассе.
Больше здесь В Вашингтоне началась встреча Зеленского и Байдена: первые заявления президентов
Украинская делегация передала администрации Байдена список из 450 украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях и в России. США попросили посодействовать освобождению пленников.