Таким чином, Україна може отримати 60 мільйонів доларів фінансової допомоги. Про це Байден зазначив перед розмовою тет-а-тет з Зеленським.
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Комісія не збиралась вже три роки
Сторони цієї комісії не збирались уже протягом трьох років. Раніше у США наголошували – додаткові кошти Україні потрібні, аби протистояти загрозам з боку Росії.
Аргументи для надання Україні фінансової допомоги:
- нарощення активності російських військ біля кордону України;
- зростання обстрілів в бік українських позицій;
- численні порушення домовленостей про припинення бойових дій.
Зеленський нагадав Байдену про війну на Донбасі
Зазначимо, що перед перемовинами тет-а-тет Зеленський та Байден зробили кілька заяв. Президент України наголосив на тій складній ситуації, в якій перебуває наша держава через війну на Донбасі.
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Українська делегація передала адміністрації Байдена список із 450 українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях та в Росії. США попросили посприяти звільненню бранців.