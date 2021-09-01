Таким чином, Україна може отримати 60 мільйонів доларів фінансової допомоги. Про це Байден зазначив перед розмовою тет-а-тет з Зеленським.

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Комісія не збиралась вже три роки

Сторони цієї комісії не збирались уже протягом трьох років. Раніше у США наголошували – додаткові кошти Україні потрібні, аби протистояти загрозам з боку Росії.

Аргументи для надання Україні фінансової допомоги:

нарощення активності російських військ біля кордону України;

зростання обстрілів в бік українських позицій;

численні порушення домовленостей про припинення бойових дій.

Зеленський нагадав Байдену про війну на Донбасі

Зазначимо, що перед перемовинами тет-а-тет Зеленський та Байден зробили кілька заяв. Президент України наголосив на тій складній ситуації, в якій перебуває наша держава через війну на Донбасі.

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Українська делегація передала адміністрації Байдена список із 450 українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях та в Росії. США попросили посприяти звільненню бранців.

Важливо! Байден наголосив, що в Києва та Вашингтона – однакові цінності і зазначив, що не проти знову приїхати до України.