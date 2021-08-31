США вважають за потрібне допомогти Україні посилити стримування поточних загроз з боку Росії.

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Як пояснили в адміністрації Байдена, підставою для надання допомоги Україні є:

значне збільшення російської військової активності вздовж нашого кордону;

мінометні обстріли,

порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

Зростання активності Росії вздовж українського кордону засвідчило недолік здатності українських військових захищатися від російського вторгнення. Значні прогалини в спроможності України необхідно терміново усунути, щоб посилити стримування у світлі поточної загрози з боку Росії,

– мовиться у повідомленні.

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Ще у березні Пентагон оголосив про військову допомогу Україні у розмірі 125 мільйонів доларів, зокрема 2 озброєних патрульних катери, які допоможуть країні захистити свої територіальні води.

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