США вважають за потрібне допомогти Україні посилити стримування поточних загроз з боку Росії.
Важливо Зеленський хоче започаткувати газові консультації в трикутнику Україна – США – Німеччина
Як пояснили в адміністрації Байдена, підставою для надання допомоги Україні є:
- значне збільшення російської військової активності вздовж нашого кордону;
- мінометні обстріли,
- порушення режиму припинення вогню та інші провокації.
Зростання активності Росії вздовж українського кордону засвідчило недолік здатності українських військових захищатися від російського вторгнення. Значні прогалини в спроможності України необхідно терміново усунути, щоб посилити стримування у світлі поточної загрози з боку Росії,
– мовиться у повідомленні.
Ще у березні Пентагон оголосив про військову допомогу Україні у розмірі 125 мільйонів доларів, зокрема 2 озброєних патрульних катери, які допоможуть країні захистити свої територіальні води.
Загострення на Донбасі: головне
- 28 серпня внаслідок підступних атак ворога поранення різного ступеня важкості зазнали 8 захисників України. Сталося це районі прифронтової Авдіївки.
- Після цього у зону ООС з робочим візитом прибув спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він заявив, що Україна не мовчатиме на обстріли окупантів і захищатиме своїх військовослужбовців.
- 30 серпня на Донбасі бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції. В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще один – отримав поранення.