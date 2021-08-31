США вважають за потрібне допомогти Україні посилити стримування поточних загроз з боку Росії.

Важливо Зеленський хоче започаткувати газові консультації в трикутнику Україна – США – Німеччина

Як пояснили в адміністрації Байдена, підставою для надання допомоги Україні є:

  • значне збільшення російської військової активності вздовж нашого кордону;
  • мінометні обстріли,
  • порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

Зростання активності Росії вздовж українського кордону засвідчило недолік здатності українських військових захищатися від російського вторгнення. Значні прогалини в спроможності України необхідно терміново усунути, щоб посилити стримування у світлі поточної загрози з боку Росії,
– мовиться у повідомленні.

Ще у березні Пентагон оголосив про військову допомогу Україні у розмірі 125 мільйонів доларів, зокрема 2 озброєних патрульних катери, які допоможуть країні захистити свої територіальні води.

Загострення на Донбасі: головне

  • 28 серпня внаслідок підступних атак ворога поранення різного ступеня важкості зазнали 8 захисників України. Сталося це районі прифронтової Авдіївки.
  • Після цього у зону ООС з робочим візитом прибув спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він заявив, що Україна не мовчатиме на обстріли окупантів і захищатиме своїх військовослужбовців.
  • 30 серпня на Донбасі бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції. В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще один – отримав поранення.