Бойовики обстріляли українські позиції ближче до вечора. Українські військові відкрили вогонь у відповідь.

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Що відомо про постраждалих

Проросійські найманці атакували наші позиції в смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ". Один боєць загинув, іншого госпіталізували з травмами середньої важкості.

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Українська сторона повідомила в ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню бойовиками.

Текст публікації ОТУ "Північ"

УВАГА

Сьогодні, 30 серпня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення. Пораненого було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров’я середньої важкості.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника.

Вогнем у відповідь українські військові припинили злочинні дії противника.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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