Старший солдат загинув під час виконання бойового завдання у районі селища Славне на Донеччині. У нього залишилися двоє дітей, дружина та рідна сестра.

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Вшанувати пам'ять героя прийшли рідні, друзі, побратими та містяни. Хоронили полеглого воїна з усіма військовими почестями.

Я прошу вибачення від керівництва Збройних сил, командування сухопутних військ за те, що ми не змогли зберегти життя Андрія. Історія розставить все на свої місця. Заради наших дітей ми повинні пообіцяти, що збережемо пам'ять про хорошого солдата,

– сказав тимчасовий командувач ОТУ "Схід" Владислав Клочков.

Він зачитав від імені головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного пам'ятний лист.

Воїна поховали у Запоріжжі на Леваневському кладовищі.

У Запоріжжі попрощалися з Андрієм Висребцем / Фото Укрінформу

Що відомо про Андрія Вискребця