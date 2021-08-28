Воїн захищав Україну з 2015 року – спочатку був мобілізований, а у 2016 році уклав перший контракт. Проходив службу в 26 артилерійській бригаді, у 55 ОАБр. Останній контракт – 74 ОРб.
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На Донеччині 27.08.2021 при виконанні бойового завдання від кулі снайпера загинув Вискребець Андрій Вікторович,
– зазначили у Запорізький обласний ТЦК та СП.
- У загиблого героя залишилась дружина та двоє дітей.
Прощання з українським військовим відбудеться у понеділок, 30 серпня, на площі Героїв о 10:30 ранку.
На Донбасі загинув Андрій Вискребець / Фото Запорізького обласного ТЦК та СП