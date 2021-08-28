Під час обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 міліметрів. Це, нагадують у ТКГ, заборонено Мінськими угодами.

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Постраждали 8 воїнів ЗСУ

Нищівного обстрілу Авдіївки російські окупанти завдали зранку 28 серпня. Спершу повідомлялося про трьох поранених, однак їх виявилося утричі більше. На жаль, поранень різного ступеню зазнали 8 військових. У ТКГ не повідомляють про те, у якому стані наразі постраждалі.

У відповідь на ворожий наступ СЦКК вимагав припинити вогонь. Згодом вогнем відповіли і українські військові.

В українській делегації наголосили, що Росія намагається спровокувати Україну на неадекватну відповідь. Мета окупантів – створити напругу, та навіть зірвати переговори Зеленського і Байдена.

Позачергового засідання підгруп не планують

Через напругу, що виникла на фронті, ТКГ не планує збиратися позачергово у форматі підгруп. Річ у категоричності позицій Росії, яка на такі ініціативи відповідає відмовою.

У ТКГ відзначають, що вже двічі отримували відмову у засіданні, коли ініціювали їх після загибелі і поранення наших військовослужбовців.

Нищівний обстріл Авдіївки 28 серпня: головне

У суботу, 28 серпня, ворог атакував зі забороненого озброєння житлові райони прифронтової Авдіївки. Вогонь вели зі сторони Макіївської об'їзної.

Противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів й артилерії 122 калібру.

Місцеві мешканці зазначають: не бачили таких потужних обстрілів із 2017 року. У житлових районах пошкоджені будинки та інфраструктура.

На щастя, постраждалих серед місцевого населення немає.

Укрзалізниця заради безпеки пасажирів і залізничників припинила курсування потягів до Авдіївки.

Повний текст публікації пресслужби Української делегації у ТКГ

Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста, поранено та отримали бойові травми дев'ять українських військовослужбовців. В ході обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами.

На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував. Адекватна відповідь на обстріли надали ЗСУ.

Завданням противника є спровокувати нас на НЕ-адекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про "... агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі – зірвати відповідні переговори Президента України з Президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі – на тему участі США в такому врегулюванні.

По лінії ТКГ і МЗС відповідні ноти направлено до ОБСЄ.

Скликання позачергового засідання Підгрупи з безпеки не планується, так як ми очікуємо цілком передбачувану відповідь РФ у вигляді слова "ні", вже отриманий нами двічі за минулі тижні, коли ми вимагали такого засідання у відповідь на загибель і поранення наших військовослужбовців.

Хочемо попередити громадян України, що на тлі і під час візиту Президента В.Зеленського до США, бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково, і до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими.

Українська делегація нагадує російським окупантам, що угода про припинення вогню від 22 липня 2020 року, передбачає (згідно з пунктом "е") дозвіл на відкриття вогню у відповідь.