Інформацію про те, що голова Верховної Ради має намір здійснити візит у зону ООС, повідомили у парламенті.
Читайте також Бойовики активізувалися: на Донбасі поранень зазнали троє військових
Разумков збирається на Донбас
30 серпня голова Верховної Ради України відвідає район проведення Операції об'єднаних сил,
– йдеться у повідомленні.
У Раді додали, що під час поїздки спікер українського парламенту ознайомиться з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС.
Загострення ситуації на Донбасі: останні новини
- 27 серпня бойовики вбили українського захисника, поки ім'я воїна невідоме.
- Вранці 28 серпня окупанти обстріляли прифронтову Авдіївку, відкривши вогонь із забороненої зброї по інфраструктурі міста. На щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав.Однак люди зізналися, що не пам'ятають такого ще з 2017 року. За фактом обстрілів у поліції відкрили кримінальну справу.
- Крім того, російські найманці вранці поранили 1 військового, згодом стало відомо про ще 3 постраждалих українських бійців. Воїни перебувають у лікарні у задовільному стані.
Текст публікації Верховної Ради:
30 серпня Голова Верховної Ради України відвідає район проведення Операції об’єднаних сил.
Під час поїздки Голова українського Парламенту ознайомиться з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення Операції об’єднаних сил.