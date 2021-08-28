У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що противник відкривав вогонь з мінометрів калібру 120 міліметів й артилерії 122 калібру. Постраждалих серед місцевого населення немає.

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Систематичні обстріли мирних населених пунктів зі забороненої зброї, свідчать про явну зацікавленість російських окупантів у подальшому загостренні конфлікту та свідоме небажання дотримуватися Мінських домовленостей щодо режиму припинення вогню,

– зазначили українській військові.

Дії ворога також є порушенням міжнародного гуманітарного права, що несе пряму загрозу життю та здоров'ю цивільного населення та значну матеріальну шкоду місцевим жителям.

На обстріл найманців Росії наші воїни надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність агресора.

Наслідки обстрілів Авдіївки

У соцмережах очевидці пишуть, що "не пам'ятають таких "прильотів" з 2017".

Я думав, доведеться міняти вікна,

– додав один з користувачів.

Окупанти обстріляли житлові райони Авдіївки / Колаж 24 каналу

​До слова Через обстріл Авдіївки Укрзалізниця обмежила рух поїздів