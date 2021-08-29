Життя військового обірвалося біля селища Сміле. Під мінометним обстрілом Гурняк вивозив поранених. Він саме намагався завести автомобіль, коли раптом прилетіла міна. Отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Зауважте Зеленський зустрівся з родинами загиблих захисників України

Кіпіані розповів про знайомство з Гурняком

Журналіст Вахтанг Кіпіані розповів, що Гурняк був першим з його знайомих, кого вбили росіяни під час війни на Донбасі. Спершу він був волонтером, а згодом доєднався до штурмового батальйону "Айдар".

Кіпіані пригадав, що познайомився з Гурняком під час роботи над проєктом "Великі Українці". Тоді журналіст працював над створенням фільму про Степана Бандеру.

У своїй роботі Кіпіані хотів використати фрагмент кліпу "Не кажучи нікому" Олександра Положинського та Андрія Підлужного. Диск з піснею журналісту привіз саме Гурняк.

Від ініціативи до звання – понад 6 років

Назар Зелінка розповів, що ініціатива присвоїти Гурняку звання Героя України вперше прозвучала ще у 2015 році. Це сталося через 6 років, 4 місяці і 1 день.

Юрій Юзич повідомив: лицар Орден Залізної Остроги Гурняк став офіційно Героєм України. Нагороду вручили брату і батькам загиблого воїна.

Церемонія присвоєння звання: дивіться відео

Щемливі спогади "Пласту"

Гурняк був пластуном. Пресслужба організації 29 серпня поділилася спогадами про нього. Зокрема, згадали, що у своєму останньому дописі у мережі воїн писав про загиблих побратимів.

Боляче, але не можна зупинятися. Запитай себе, а що ти зробив для перемоги,

– писав Гурняк.

У "Пласті" розповіли, що воїн пройшов увесь Майдан та всі найзапекліші бої.

Гурняк носив прапор біля серця

Після загибелі Гурняка блогерка Катерина Аврамчук поділилася світлиною українського прапора, який воїн завжди носив біля серця. Не став винятком і день, коли військовий загинув.

На синьо-жовтій тканині залишилися сліди крові Гурняка.

Аврамчук наголосила, що цей конкретний прапор розкаже про все.

"І про нашу Незалежність, і про наш національний стяг. Вірніше, про ціну цьому всьому", – зауважила блогерка.

Знявся у пророчому кліпі "Тартака"

У 2010 році гурт "Тартак" та Андрій Підлужний презентували кліп на пісню "Не кажучи нікому". Гурняк зіграв роль воїна УПА, який загинув, боронячи рідну землю.

Через 4 роки слова "поплач за мною мамо, коли я загину, за свою землю, за Україну" стали пророчими.

Побратими називали Гурняка "Гартом"